Una avaria deixa sense llum bona part de la Rambla durant dues hores

Una avaria ha deixat sense llum bona part de la Rambla de Barcelona durant dues hores aquest dilluns al matí. L’incident ha afectat uns 1.500 abonats, entre ells un nombre significatiu de parades de la Boqueria.

La incidència s’ha produït cap a les deu del matí per la desconnexió d’un cable soterrat. La situació ha provocat indignació entre els paradistes, tal com han pogut captar els micròfons d’Onda Cero.

"No podem treballar, no podem fer cafè ni servir res, no podem ni tan sols obrir la caixa per cobrar. És un problema greu. Passa alguna vegada, petites estones, però aquest cop està sent més preocupant", deia en Sergi, de la parada Serggie’s Boqueria Corner, mentre encara durava el tall. "És un gran problema perquè el paradista no pot vendre, no pot pesar, les balances no funcionen, la gent no pot veure el gènere... Està afectant moltíssim els ingressos d'aquest matí, afegia una altra venedora, que no ha volgut dir el seu nom.

Problemes en un dels "millors" dies de la setmana

Tots dos han recordat que, si bé històricament el dilluns era un dia de poques vendes, actualment és un dels dies de més facturació. "El dilluns és un dels dies més forts de la setmana. Com que a la Boqueria hi ha molt turisme, si el dissabte hi ha molta gent, el dilluns també, perquè els turistes s'estan tot el cap de setmana", assegurava en Miquel, responsable d'una bacallaneria.

"Els dilluns són, si no el millor, el segon millor dia de la setmana", afirmava en Borja, de la parada Mare Ostrum. Aquest paradista es queixava també de l'impacte estètic del tall de llum: "Sense llum, la nostra parada no es pot apreciar, no crida tant l'atenció i el turista no la percep".

Aquests dos paradistes formen part del sector del peix, el més afectat per l’avaria d’avui. Per sort, la situació s’ha resolt al cap de dues hores i no han hagut de lamentar grans pèrdues de producte.