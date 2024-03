Aragonès demana un recés al ple i convoca el Govern a Palau

El Govern es queda sense els pressupostos del 2024. El bloqueig de les últimes setmanes en les negociacions amb els comuns ha acabat sense desllorigador i l'escull del Hard Rock ha estat insuperable.

El projecte de pressupostos s'ha quedat a dos vots de tirar endavant i només ha rebut l'aval del PSC i ERC: els seus 66 vots (amb el de Cristina Casol) han estat insuficients per rebutjar les esmenes a la totalitat de la resta de grups. És la segona vegada a la història que el Govern perd una votació sobre els comptes a l'hemicicle.

A hores d'ara, l'avançament electoral és una opció que cada cop reuneix més adhesions internes, tot i l'oposició que ha mantingut fins ara el president de la Generalitat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat un recés del ple de de pressupostos i convoca per a aquesta tarda una reunió extraordinària del Consell Executiu, a les 16:30h, per retirar el projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2024.

Aragonès compareixerà davant dels mitjans de comunicació a la Galeria Gòtica de Palau una vegada acabi la reunió amb els consellers.

Estem treballant per ampliar aquesta informació...