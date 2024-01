Antoni Trilla, a favor de recomanar l'ús de la mascareta en residències, farmàcies i transport públic

En una entrevista a la Brúixola, l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic i degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, Antoni Trilla, s'ha mostrat a favor de l'obligatorietat o "una recomanació important" de la mascareta en els centres mèdics de tot Espanya, un tema que s'ha abordat aquest dimarts en la reunió del Consell Interterritorial entre el Ministeri de Sanitat i els consellers autonòmics. En aquest sentit, Trilla ha lamentat "molt" que qüestions tècniques hagin impedit l'acord entre el govern espanyol i les comunitats autònomes perquè "la mascareta pot ajudar de forma significativa a reduir els contagis".

Estendre l'ús a farmàcies, residències i transport públic

Preguntat per la possibilitat d'ampliar l'ús de la mascareta a altres àmbits, el doctor Trilla ha explicat que "a les residències hi ha una població altament vulnerable i seria raonable que durant unes setmanes s'utilitzés la mascareta per reduir el risc de contagi". De la mateixa manera, l'epidemiòleg del Clínic també creu que seria útil el seu ús en les farmàcies, tant per part dels empleats com per part dels usuaris. Pel que fa al transport públic, Trilla també creu "altament recomanable que la facin servir, especialment i "de forma voluntària", les persones més vulnerables i totes aquelles que tinguin símptomes d'aquestes malalties respiratòries.

A prop del pic

Totes les previsions indiquen, segons Trilla, que s'arribarà al pic d'aquesta onada de contagis "en una o dues setmanes". Tot i així, ha apuntat que és important assenyalar que, després del pic, els casos començaran a baixar però que encara seran molt elevats. Pel que fa als casos de bronquiolitis, el degà de la Facultat de Medicina de la UB ha assegurat que la incidència ha baixat molt respecte l'any passat gràcies a "la introducció d'un nou sistema d'immunització" que s'està demostrant molt eficaç.