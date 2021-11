Anna Espí: “Gràcies a aquest programa veiem una millora progressiva de les infermeres i infermers que pateixen la Covid persistent”

La pandèmia ens ha deixat un món afectat per conseqüències que fa un any i mig era completament inimaginables... una d’elles és la Covid persistent, que afecta, sobretot, a les infermeres i infermers infectats durant la primera onada. Aquest col·lectiu pateix les seqüeles del coronavirus pel fet d’haver estat combatent la pandèmia a primera línia… Hem parlat amb l’Anna Espí, responsable de la comissió d’assessorament per a la prevenció de riscos i infeccions, que coordina el programa de covid persistent del col·legi d’infermeres i infermers de Barcelona, qui ens ha explicat la situació del col·lectiu d'infermeres, en molts casos, oblidats durant la pandèmia.