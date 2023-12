Ángelica Joya ens presenta la seva guia per educar potenciant la connexió i l'autonomia de l'infant

"Educar sin desesperar" és una guia pràctica plena de consells per gestionar els reptes de la criança en el nostre dia a dia. La seva autora, Ángelica Joya, s'ha trobat en la seva consulta amb molts pares i tutors que han arribat "desesperats, que llençarien la tovallola o l'han llençat" i aquesta guia ha de servir per reconduir aquestes situacions.

La discplina positiva

Joya treballa el que s'anomena la disciplina positiva, "donar alè, centrar-se en les fortaleses dels infants i no només en criticar allò que no fan bé". Aquesta psicòloga també ha volgut deixar clar que això no vol dir que no hi hagi espai per al no: "Posar límits és molt important, però també cal treballar la cooperació". Així mateix, és molt important crear "una connexió" amb els nostres fills i filles: "Hem de fer-los sentir que són estimats, que ells també poden decidir".

Evitar els premis i el poli bo i el poi dolent

Durant l'entrevista, aquesta psicòloga clínica i mare de tres fills també ha rebutjat tant els premis com els càstigs, perquè "són dues cares de la mateixa moneda". També ha alertat d'un intercanvi de rols entres els pares o tutors, un més permissiu i l'altre més intransigent. Al seu parer, quan s'educa en companyia, s'ha d'evitar polaritzar-se per compensar el que fa la parella, "no podem educar per oposició".