Anàlisi de la constitució del Parlament: què implica una majoria independentista a la cambra?

El Parlament, amb els vots a favor de Junts, ERC i CUP, ha escollit Josep Rull president del Parlament de Catalunya. Els independentistes també tindran la majoria de la Mesa, amb 4 representants davant els 3 del PSC. Analitzem tot el que ha passat a la cambra catalana amb el professor de Ciència política de la UB, Jesús Maestro.

Majoria sobiranista i pols PSC-PP

En una entrevista a la Brúixola, el professor Maestro ha assegurat que el pacte independentista pel control de la Mesa és "un acte de força parlamentària" i ha recordat que és el president de la cambra qui decideix el nom de la persona que intentarà la investidura com a president de la Generalitat. Maestro ha destacat que només hi ha tres forces polítiques a la Mesa (Junts, PSC i ERC) i que això "no és el reflex de què és el Parlament de Catalunya". En aquest sentit, també creu que aquesta configuració demostra fins a quin punt hi ha un "enfrontament" entre PP i PSOE que podien haver-se posat d'acord perquè els populars, segons els escons obtinguts, també tinguessin representació a la Mesa.

Molt improbable la presidència de Puigdemont

Tot i que ara Carles Puigdemont pugui ser candidat a la investidura, el professor Maestro veu molt complicat que el líder de Junts pugui ser investit president perquè seria necessària "una abstenció del PSC en segona volta". Sobre les opcions de Salvador Illa, Maestro ha apuntat que cal "veure quins moviments pensa fer ERC" i s'ha mostrat convençut que, en cas de repetició electoral, "probablement seria qui en sortiria pitjor". Tampoc veu gaire una abstenció de Junts en segona volta que permeti a Illa arribar al Palau de la Generalitat.