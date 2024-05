Anabel, exaddicta a les drogues: "Ara soc feliç, abans no ho era"

L’ONG Projecte Home, especialitzada en addiccions, va atendre més de 1.500 persones a Catalunya l’any passat. Això suposa un 4,5% més respecte al 2022. Pel que fa al motiu d’inici de tractament, la cocaïna continua sent la primera causa, però l’alcohol creix com a substància principal de consum.

En la majoria de casos, però, es consumeixen diverses substàncies alhora. És el cas de l’Anabel, una dona de 47 anys que és usuària de Projecte Home. "Hi vaig arribar fa un any perquè prenia alcohol, psicofàrmacs i cocaïna. Tinc fibromiàlgia i m'hi excusava per prendre de tot", explica. L’Anabel va ser conscient que tenia un problema arran d’un comentari que li va fer el seu fill enmig d’una discussió. Ara, després d’aquest any de tractament, se sent molt millor. Treballa com a cuinera, la seva professió de tota la vida, i el seu estat d’ànim ha canviat radicalment. "Ara soc feliç, abans no ho era", celebra.

L’Anabel, de fet, forma part d’una minoria. Prop del 80% dels pacients de l’ONG són homes. Entre ells, la cocaïna és la substància més habitual; entre elles, ho és l’alcohol. Pel que fa als joves, el cànnabis és majoritari, seguit -atenció- de l’abús de pantalles, videojocs i apostes online.

Les famílies, les altres afectades

A més d’ajudar les persones que pateixen una addicció, Projecte Home ha decidit reforçar l’atenció a les seves famílies. L’entitat va atendre més de 1.100 familiars l’any passat. En aquest col·lectiu, per cert, les dones sí que són majoria: representen el 65% de l’entorn dels addictes.

Un exemple d’aquest col·lectiu tan feminitzat és la Margarita. Fa dos anys, ella va aconseguir que el seu fill acceptés acudir a Projecte Home. El noi, aleshores de 25 anys, consumia cocaïna, alcohol i altres substàncies des de l’adolescència i els pares ja no sabien què fer. "Comences a veure coses, com deutes o nits sense aparèixer, i t'adones que cal alguna cosa més que paraules d'amor o la voluntat d'ajudar... cal ajuda professional", afirma.

La Margarita reconeix que, sobretot al principi, ella i el seu marit es van sentir molt sols. Al servei públic de salut no els acabaven de donar una solució òptima i van acabar buscant un servei especialitzat. Ara que el seu fill té 27 anys, aquesta mare assegura que el noi sembla una persona nova i que a Projecte Home els han ensenyat a acompanyar-lo en el camí.