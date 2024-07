Álvaro Pintador, un jove emprenedor d'èxit

Aquesta companyia emergent és "la primera al món que paga els usuaris a canvi d'emmagatzematge als seus dispositius", ens explica el mateix Álvaro. Una idea revolucionària que ha tancat una ronda de recaptació de fons amb 500.000 euros i arriba a una valoració de 16 milions d'euros. Hello.app ja supera els 200.000 usuaris i està present a 200 països diferents.

El creador de l'startup ens explica que la idea va néixer sota el concepte "canvia internet i canviaràs el món". Per això va voler tenir el control de la xarxa perquè com reconeix a l'entrevista "qui controla on es guarda l'emmagatzematge és qui controla internet".

Els seus orígens

Pintado ve d'una família "normal" i no va tenir mòbil fins als 16 anys, un factor que no va afectar la selva capacitat tecnològica. Amb aquesta mateixa edat, ja va començar a emprendre obtenint "una inversió de 300.000 euros". Tot i estar fent un projecte que no entenen ni els seus propis pares Pintado no té por que l'startup no funcioni, "aprendre com no s'ha de fer una cosa no és un fracàs", explica.