Alicia Romero (PSC) respon a Puigdemont: "Junts ja no parla d'independència, parla des de l'autonomisme"

En una entrevista a la Brúixola, la portaveu del PSC i número 2 del partit a les eleccions, Alicia Romero, ha replicat a Carles Puigdemont després que el candidat de Junts hagi reptat Salvador Illa a plantat cara a Pedro Sánchez i votar en contra dels pressupostos de l'Estat si no es resolen els dèficits històrics: "Junts ja no parla d'independència, parla des de l'autonomisme, està bé com ens resituem tots plegats". En aquest sentit, ha afegit que l'any 2017, amb Mariano Rajoy a la Moncloa i Carles Puigdemont, com a president de la Generalitat, la inversió a Catalunya va ser del 13%; al 2023, amb Pedro Sánchez al govern espanyol, ha estat del 17%".

Romero ha garantit que, si Salvador Illa és president de la Generalitat, "els catalans estaran per sobre dels interessos de Pedro Sánchez" i ha posat en dubte que altres formacions puguin dir el mateix. Això sí, també ha ratificat la seva voluntat de "col·laborar" amb el govern d'Espanya i no incomodar-lo o d'actuar amb "amenaces".

El model de finançament del PSC

La dirigent socialista ha rebutjat un model com del País Basc, "creiem que s'ha d'aportar a la solidaritat del sistema", però sí veu possible que Catalunya gestioni tots els impostos a través del consorci tributari, una figura ja recollida a l'estatut. Romero ha defensat un nou model "que sigui més just, equitatiu i transparent" tot i que ha reconegut que no serà fàcil aconseguir-ho i que caldrà parlar "amb les altres comunitats autònomes". Preguntada per si el PSC compta amb l'aval de la Moncloa, Romero ha assegurat que "Sánchez sap que és la nostra proposta i que hi estem treballant".

No cediran en el referèndum

La número 2 del PSC per Barcelona ha assegurat que no negociaran un referèndum d'independència perquè "és divisiu" i no volen tornar a "aquest passat gris a Catalunya". En canvi, ha defensat el canvi d'opinió en relació als indults o l'amnistia perquè són instruments que ajuden a "recuperar la normalitat". Al seu parer, gràcies a aquestes decisions "la situació ha millorat moltíssim a Catalunya".

Governar en solitari

Sobre possibles pactes postelectorals, Romero ha assegurat que és el seu desig és que el PSC pugui "governar en solitari" i amb acords puntuals d'altres formacions. En aquest sentit, ha deixat clar que poden parlar amb tothom menys amb l'extrema dreta i que la capacitat del PSC per arribar a acords està demostrada.