La dirigent socialista també retreu que "no es posin recursos per fer extraescolars", la qual cosa pot comportar "una societat de dues velocitats entre aquelles famílies que poden pagar-les i aquelles que no". Respecte els talls de la Meridiana, Alícia Romero critica que el Govern "hagi mirat cap a una altra banda durant més de dos anys".

Alícia Romero ha passat per la ronda de consultes de La Brúixola per comentar l'actualitat política.