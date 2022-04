Ada Colau, investigada por coacción a un fondo de inversión

LEER MÁS Ada Colau descarta dimitir pese a ser investigada por un juez por presuntas irregularidades en subvenciones

En la resolución judicial, la Audiencia de Barcelona ha acordado que el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona investigue a Ada Colau y a los concejales Marc Serra y Lucía Martín por los delitos de prevaricación administrativa y coacción. De esta manera, el tribunal provincial ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por Vauras Investment después de que el mismo juzgado de instrucción rechazara inicialmente la querella por falta de indicios.

Según este fondo de inversión, fue la propia Lucía Martín la que, en una comparecencia pública, habría reconocido esas "prácticas delictivas". En concreto, según el auto, sí que hay indicios de que Martín podría haber amenazado con "no conceder determinadas licencias de obras o no desbloquear las que ya estaban paralizadas" si no se ofrecían alquilere sociales a las familias vulnerables que ocupaban el edificio, conocido como el bloque de Llavors, desde el año 2017. Unos hechos que se habrían producido durante las reuniones mantenidas entre el 31 de octubre de 2019 y el 5 de febrero de 2020.

El ayuntamiento asegura que sólo cumplía la ley

En una rueda de prensa este mediodía, los concejales Marc Serra y Lucía Martín ha negado haber cometido ningún delito y han explicado que han aplicado la ley de vivienda vigente en aquel momento. Según Martín, se trata de "un caso clarísimo de especulación inmobiliaria" ante el que el ayuntamiento de Barcelona inició expedientes sancionadores por un valor total de 417 mil euros. En ese sentido, los dos ediles han dado por hecho de que la querella "ser archivará".

La oposición reclama la dimisión de Colau

Desde Ciudadanos, su portavoz municipal, Luz Guilarte, ha pedido la dimisión de Ada Colau "por dignidad y por Barcelona".

En esta línea, el presidente del grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha lamentado lo que considera "un escándalo judicial más" y "una nueva vergüenza para la ciudad". La líder de Valents, Eva Parera, ha acusado a Colau de pasar "más tiempo defendiéndose de sus imputaicones que trabajando por los intereses de los barceloneses".

Segunda querella contra Ada Colau

Esta es la segunda investigación judicial que se abre contra Ada Colau. La primera es por la supuesta concesión de subvenciones irregulares a entidades afines a los comunes. Se le acusa de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.