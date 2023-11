5 joves, un projecte i molts somnis per complir

La Paula Ferrer, el Daniel García, l’Estel·la Cantarell, la Laia Ollé i la Marina Zamora son 5 joves, i també guionistes, que han presentat PRÒXIMA PARADA, davant productores de la indústria audiovisual. El tret que ho diferencia d’un procés de preselecció habitual, és que parlem del seu Treball Final de Grau Universitari, que podria convertir-se en la porta d’entrada al món del cinema.

I ho han fet a l’Auditori del Disseny Hub, de la capital catalana, dins el marc de la Setmana del Talent Audiovisual. Una de les activitats més destacades és el Pitching, és a dir, una presentació verbal de tots els mesos de feina que ja acumulen les seves espatlles.

PRÒXIMA PARADA son les històries de 6 joves desconeguts als qui associen els problemes que pateix aquest col·lectiu avui en dia... com pot ser la Salut Mental. El calia resoldre el següent dubte... Com fem que es creuin les seves vides? Doncs aquí, el nom de PRÒXIMA PARADA.

I ens coneixerem al metro...

"Sempre es troben al metro, un espai on els joves hi passem molt de temps i no es creuen històries entre persones que no es coneixen", indica el Daniel García, un dels membres del grup.

Són les històries de 6 joves, dividides per capítols, que permeten a l’espectador empatitzar amb cadascun d’ells sense oferir un protagonista únic. Tots es troben al metro i els guionistes han decidit fer-los coincidir a través de la teoria dels 6 graus de separació.

"Esmenta que totes les persones del món estem connectades per, com a màxim, una cadena de 6 persones. I la nostra historia encaixa perfectament amb aquesta teoria... que aparentment no tenen res en comú, però que les seves accions acaba afectant a uns i altres d'aquesta forma", especifica la Paula Ferrer, també membre del projecte PRÒXIMA PARADA.

Els joves i el cinema

I sembla que han donat amb la tecla. Perquè precisament aquest és un dels objectius del Pitching. "Trencar amb la bretxa generacional, ens aporten idees sorprenents, que no estan contaminades per la indústria. També ofereixen informació que no tenim, sobre les inquietuts i els interessos de les noves generacions", assegura el president del Clúster Audiovisual de Catalunya, Eduard Gil.

Un bretxa que han trencat sense jerarquies, treballant en equip des que van iniciar aquest projecte a principis d’any, malgrat la dificultat intrínseca que suposa pal·liar amb les diferències que generen 5 opinions diferents.

Pròxima Parada és un projecte que en el dia d’avui no vol trobar el punt i final, sinó convertir-lo en l’inici de les seves trajectòries dins d’una indústria que creix dia rere dia a Catalunya.

Avui només és el primer pas per endinsar-se dins el món del cinema... un sector que, al seu parer, necessita canvis estructurals. "Es necessiten guionistes joves, que parles sobre les nostres inquietuts però perquè les han experimentat. Qui millor que nosaltres per expressar a la societat com ens sentim".

I així és com 5 joves, estudiants de la Universitat de Autònoma de Barcelona, s’han posicionat com una opció de present, i de futur, de la indústria audiovisual.