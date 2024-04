Pablo Alborán fue el descubrimiento de 2011

'Solamente tú' se convirtió casi en un himno nacional después del gran número de visitas que la canción tuvo en redes. A partir de entonces, Pablo Alborán se comenzó a convertir en la estrella que es a día de hoy. El cantante tenía solo 22 años en 2011 y ya comenzó a saborear las mieles del éxito. Alborán ha anunciado hace unos días en El Hormiguero que se retirará temporalmente de la música para dedicar tiempo a su familia y amigos.

También conocimos a Adele

Con la canción 'Rolling in the deep', comenzamos a descubrir también a la cantante londinense Adele. El tema forma parte de su segundo disco de estudio titulado '21' e hizo que la artista fuera conocida mundialmente y se ganara la fama que tiene a día de hoy. 'Rolling in the deep' es una canción de desamor que la propia cantante ha confesado que escribió inspirándose en una antigua pareja con la que tuvo una relación muy complicada.