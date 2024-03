Asociaciones de padres reclaman pacificar los entornos escolares

Las madres y padres de alumnos de escuela han dicho basta. Hace ya unos años que llevan reclamando medidas para pacificar los entornos escolares, reducir los accidentes de tráfico con menores implicados y crear entornos menos contaminantes. De esta manera, desde el año 2021 varias asociaciones de familiares de alumnos se han agrupado en la llamada 'Revolta Escolar', una iniciativa que pretende seguir reclamando mejoras al Ayuntamiento, especialmente la limitación de la velocidad de circulación en entornos escolares a 30 kms/h.

Apertura de calles

Después de años de reclamaciones, estos familiares han dicho basta y 'Revolta Escolar' va a llevar a cabo esta tarde cortes en hasta 21 calles de Barcelona y también de Badalona. Pero tal y como aclaraba su portavoz Marc Hurtado en 'La Ciutat', "preferimos hablar de apertura de calles, porque realmente las calles, aparte de para los coches, son para las personas, y entendemos que lo que llevamos a cabo es una apertura y no un corte".

Las reivindicaciones vienen de lejos: "Ya hace tres o cuatro años que estamos como movimiento de 'Revolta Escolar' y la evolución no ha sido la correcta. No sólo reclamamos medidas en cuanto a velocidad y seguridad, sino tambien por cuestiones de salud" recuerda Hurtado.

A esta 'apertura de calles' la acompaña un decálogo: "Tenemos un decálogo de diez puntos, pero la principal reclamación es el tema de la velocidad. Estas medidas se tienen que concretar por ejemplo, en los carriles de circulación. En los entornos escolares tendría que haber un sólo carril de circulación" explica Hurtado.

A la espera de Collboni

Marc Hurtado lamenta que "desde septiembre del año pasado venimos reclamando reuniones con el Ayuntamiento. Pudimos hacer una previa con la consellera de educación Anna Simó y nos emplazamos a enero o febrero, pero estamos a mediados de marzo y no tenemos noticias del alcalde Collboni, con quien sí ha preferido reunirse el alcalde es con el sector de la moto. Esperamos que con esta protesta el Ayuntamiento nos escuche, no podemos imaginar que el alcalde y su equipo no escuchen a las asociaciones de familiares de alumnos preocupados por la seguridad de sus hijos e hijas cuando van a la escuela".

Aparte de un diálogo para "acordar nuevas actuaciones y hablar del calendario, también tenemos que hablar del presupuesto. Hace unos años, con el anterior gobierno municipal, se destinaron cuatro millones y medio a medidas de seguridad en los entornos escolares. Eso ya era poco, pero era un mínimo, y como poco exigimos que se invierta esta cifra".

Datos dramáticos

Tal y como apunta Hurtado, "en cuatro años ha habido 427 niños hospitalizados por culpa de accidentes de tráfico. El objetivo tiene que ser 0, pero somos conscientes que a veces es difícil. Por eso lo que pedimos es que se reduzca la velocidad de circulación en entornos escolares a los 30 kms/h".

Aparte de los problemas con la seguridad, Hurtado ve "problemas de salud. La sociedad catalana de pediatría hace referencia a la salud cuando habla de entornos escolares, y dice que estos tienen que ser menos nocivos. Cáncer infantil, asma... hay muchas enfermedades graves que pueden derivar de la contaminación que produce la circulación masiva de coches, como está pasando hoy en día en los entornos escolares".