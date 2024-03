12.280 persones van morir el 2023 a Catalunya mentre estaven en llista d'espera de la dependència

A Catalunya, un total de 12.280 persones van morir el 2023 mentre estaven en llista d'espera de la dependència, ja fos per rebre la resolució de grau o bé el tenien reconegut però esperaven la resolució de la prestació. Així consta a l’informe fet públic per l'Observatori de la Dependència de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials.

Més dades

Entre novembre del 2022 i el mateix mes del 2023 van morir a Catalunya 40.577 persones amb sol·licitud de dependència, un 12,33% més de l'esperat. Si s'exclouen les 3.097 que no acreditaven situació de dependència, al xifra és de 37.480 persones mortes, entre les que tenien dret i les que estaven pendents de resolució de grau. D'aquestes, el 67,2% estaven sent ateses i el 32,8% restant formaven part de la llista d'espera.

L'informe conclou que la taxa de mortalitat de les persones ateses se situa per sobre de l'esperat per al 2023 en domicilis i, encara més, en residències.

L'estudi explica que el Pla de Xoc per a al Millora del Sistema de la Dependència ha suposat un increment de 22,3 milions en l'aportació per part del govern espanyol i una despesa certificada en l'últim exercici publicat, el 2022, de 57,3 milions per part de la Generalitat.

A 31 de desembre del 2023 hi havia 352.939 sol·licituds de dependència, 1.815 menys que l'any anterior. Es van valorar 327.571, 2,867 menys que un any abans. Pel que fa a les persones amb dret n'hi havia 250.190, 7.454 menys que el 2022; i els atesos van ser 201.720, 13.846 més. Això suposa un 7,37% més d'atesos.

Molta burocràcia

L'informe diu que de les gairebé 24.000 que van abandonar la llista d'espera l'any passat mentre esperaven una resolució de la prestació, més del 34% ho van fer perquè van morir. Amb aquestes dades, es constata que, tot i que s’han reduït més d’un 30% les persones sense rebre atenció, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més persones que es queden en llista d’espera.

I una de les causes, segons ha explicat als micròfons l’Onda Cero la presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, es deu a a lent procés de valoració i tramitació de la dependència, que sol ser mínim d'un any.

I, per poder agilitzar la burocràcia, des de l’ACRA reclamen una finestreta única, i que la dependència només depengui de la Generalitat, i també digitalitzar els processos de presentació de documentació.

Pascual ha demanat més inversió en l’atenció a la dependència. I és que assegura que mentre a Europa la inversió és del 2%, a Catalunya no arriba a l’1%.