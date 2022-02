Un terratrèmol de 3,8 graus a l'Alt Urgell sacseja zones del Pirineu i Andorra

Protecció Civil de la Generalitat ha emès una Prealerta del Pla Especial d'Emergències Sísmiques (SISMICAT). Segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el sisme ha estat altament percebut i ha rebut 150 enquestes de percepció en zones d'Andorra i l'Alt Urgell, com ara la Seu d'Urgell, a més de localitats del Pallars Jussà com és el cas de la Pobla de Segur.

El cinquè sisme al Pirineu des de l'11 de gener

Des de que ha començat l'any els moviments sísmics s'han anat repetint al Pirineu de Lleida. El dia 11 de gener es va registrar un terratrèmol de 2,5 graus a l'Alt Urgell, a l'entorn d'Os de Civís, sense causar danys. El següent, de 2,8 graus, es va registrar a la Vall d'Aran el dia 20 de gener. Dos dies més tard se'n va percebre un altre de 2,5 graus també a la Vall d'Aran. I el dia 28 de gener se'n va registrar un altre de 2,5 graus de magnitud amb epicentre a la Vall d'Aran.

Com actuar si es percep un terratrèmol a l'interior d'un habitatge?

Els ciutadans que hagin notat el terratrèmol poden comunicar-ho a l'Institut Cartogràfic i Geològic a través d'un qüestionari que hi ha a la pàgina web de l'ens. Des de Protecció Civil recomanen que, en el moment en què es produeixi un sisme important, les persones que l'estiguin percebent dins d'un habitatge es refugiïn sota una taula sòlida o en un angle de la paret. També que no marxin del lloc, que no s'agafi l'ascensor i que si fa olor a gas no s'encenguin els llums, ni foc ni cap aparell elèctric.

Què s'ha de fer si percebem un terratrèmol a l'exterior?

En cas d'estar al carrer, cal allunyar-se dels edificis i, si no és possible, buscar refugi en un portal. Si la sacsejada es produeix en el moment què la persona afectada està dins un vehicle, es recomana quedar-s'hi a dins i lluny d'elements que puguin caure.

Després del sisme, es recomana tancar les connexions d'aigua i gas, escoltar la ràdio i seguir les instruccions de les autoritats i evacuar l'edifici amb la documentació, roba d'abric i els medicaments indispensables. Així, cal anar a un lloc aïllat i protegit de la caiguda d'objectes, caminar pel mig del carrer i vigilant les vores i tot allò que pugui caure. Finalment, es demana evitar les zones costaneres, ja que hi pot haver perill de grans onades.