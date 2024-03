Nou suport de la Diputació als ajuntaments per optar a ajuts europeus i subvenció de 700.000 euros per a entitats de salut

La Diputació de Lleida ha posat en marxa una iniciativa destinada a donar suport als municipis rurals en l'accés als fons europeus. La nova oficina, anunciada en el marc de la Fira de Sant Josep a Mollerussa, busca ajudar els ajuntaments de menys de 5.000habitants a gestionar les sol·licituds de finançament per a projectes locals. En declaracions a La Ciutat Lleida, el president de la Diputació, Joan Talarn, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa "en un moment en què molts municipis rurals es troben infrafinançats i necessiten recursos addicionals per dur a terme projectes de desenvolupament local". La nova oficina proporcionarà assessorament i orientació als ajuntaments en la tramitació de subvencions europees, així com suport en la preparació de documentació i la justificació de les despeses.

La mesura s'emmarca en els esforços de la Diputació per promoure el desenvolupament dels municipis rurals i combatre el despoblament. A més, s'espera que contribueixi a retenir talent i a dinamitzar l'economia local a través de la implementació de nous projectes i iniciatives.

Subvencions per a les entitats de salut

Aquesta setmana la Junta de Govern de la Diputació de Lleida ha aprovat una partida de 700.000 euros en subvencions destinades a entitats de salut de la demarcació. Una iniciativa té com a objectiu el "suport econòmic a les entitats sense ànim de lucre que treballen en àmbits com la salut, els hàbits saludables i els serveis socials". Les subvencions, explica el president de la Diputació de Lleida, "permetran a aquestes entitats continuar amb els seus projectes i iniciatives per millorar el benestar de la comunitat local".

A l'espera de Setmana Santa

En termes turístics les mirades estan posades en la propera setmana, amb unes expectatives positives, tot i que, segons apunta Talarn,"l'any no serà dels millors en termes de neu", ja que les condicions climatològiques no han estat les desitjades. Tot i això, el territori de Lleida continua sent atractiu pel turisme, amb un creixent interès per les activitats esportives i de lleure a la natura.