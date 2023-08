LOMONACO Lleida, la garantia d’un bon descans

Dormir bé ha de ser una prioritat. Es calcula que de mitjana ens passem uns 23 anys de la nostra vida dormint, entre 7 i 8 hores diàries, per tant és important dedicar un temps a escollir quin és el millor matalàs que ens pot garantir un bon descans i saber on trobar-lo.

La importància de dormir bé

Dormir bé ajuda el nostre sistema immunològic, cuida el nostre sistema cardiovascular, redueix el nostre nivell d’estrès i el fet de disposar d’un bon equip de descans evita també que es pateixin dolors musculars i d’esquena.

Per què LOMONACO?

LOMONACO ha treballat per aconseguir el matalàs adequat per a cada persona, convertint-se en una de les marques per excel·lència més apreciada del mercat. Els materials que incorpora LOMONACO en els seus equips de descans són de la més alta qualitat, aconseguint una perfecta adaptació a cada morfologia, un recolzament progressiu i una excel·lent distribució de la pressió. A més a mes la durabilitat dels seus productes està garantida, sent l’única marca del mercat que ofereix 10 anys de garantia.

Per què LOMONACO Lleida?

Durant molt temps només es podia accedir a la compra dels matalassos LOMONACO via digital, però ara ja hi ha l’avantatge de poder visitar la botiga de Lleida i veure i provar abans de comprar el matalàs LOMONACO. A la botiga de Lleida, situada a l’Avinguda Rovira Roure 22, es pot trobar tota la col·lecció, també algun producte exclusiu que només es troba a l’establiment comercial. Els professionals de LOMONACO Lleida fan atenció personalitzada, oferint el millor preu als seus clients i tota una gamma de finançament a cost zero. A més a més, també compten amb un ampli assortiment de complements, coixins decoratius, tapissos i roba de llit, entre altres i poden ajudar en la decoració de la llar.

Avantatges de formar part de la família LOMONACO LLEIDA a Instagram

Aquelles persones que formen part de la família de LOMONACO Lleida al seu perfil d’Instagram, poden comptar amb promocions exclusives, obsequis per cadascuna de les seves compres i avançar-se a les novetats.