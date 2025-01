Els bombers de Tremp són traslladats a la Pobla de Segur per falta de calefacció i aigua calenta

El departament d'Interior ha traslladat els bombers del Parc de Tremp al de la Pobla de Segur per una avaria a la caldera que els ha deixat sense calefacció ni aigua calenta. Aquesta situació, agreujada per les temperatures de fins a -14 °C al parc, ha obligat a prendre aquesta mesura provisional fins que es resolgui la incidència.

Mesos de problemes amb la caldera

El cap del Parc de Tremp, Àngel Salzer, ha explicat en declaracions que recull l'ACN, que aquesta problemàtica es remunta al novembre, però fins ara s’anava solucionant amb mesures puntuals. Amb la baixada dràstica de les temperatures, la situació s’ha fet insostenible. Els bombers van intentar escalfar el parc amb estufes auxiliars, però aquestes no han estat suficients.

Reparació pendent

La causa de l’avaria és una peça defectuosa de la caldera que Interior espera rebre per fer la reparació. Mentrestant, els bombers fan el torn de dia a la Pobla de Segur i el de nit a Tremp. Interior assegura que el trasllat no afecta l’operativa ni la resposta a emergències.

Demanda de solucions urgents

El delegat sindical de bombers a Lleida, Àlex Granados, ha denunciat que la caldera “no ha funcionat mai correctament” i ha reclamat solucions immediates, lamentant la falta de resposta efectiva des de novembre. De la seva banda, la diputada de Junts, Jeannine Abella, ha preguntat al Governper què no s’ha reparat la caldera abans i com és possible que un parc de bombers funcioni en aquestes condicions en ple hivern. També ha demanat conèixer el termini de resolució del problema i si hi ha altres parcs a Catalunya en la mateixa situació.