La programació especial de la diada començava a les 12:30h amb el programa 'La Ciutat', amb Albert Lesan. A les 14:20h Miriam Franch feia el relat informatiu de la jornada en un monogràfic 'Notícies Migdia'. A les 15h Albert Arranz es posava al capdavant del programa 'Ona Esportiva', que un any més no ha faltat a la cita amb els seguidors del futbol. A les 19h Llucià Ferrer animava la plaça amb el seu programa 'Els Imperdibles'. Acompanyat per Gemma Tarragó i també per la Iaia Antònia.

A banda dels programes d'Onda Cero Catalunya, també s'ha donat un espai a la música, amb un concert acústic de Melodía FM i una sessió de Zumba.