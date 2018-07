Govern i oposició condemnen els aldarulls de Gràcia al debat especial #1any24M d'Onda Cero

Onda Cero reuneix els 7 grups municipals de Barcelona en un programa especial un any després de les eleccions del 24-M. Els grups de l’oposició suspenen la gestió d’Ada Colau per la falta de consens i diàleg per arribar a grans acords sobre la ciutat. El programa conduït per Albert Lesan s’ha fet al Palau de la Virreina amb públic i la participació en directe dels oients.

El govern d’Ada Colau i els grups municipals de Barcelona han condemnat aquest dimarts els aldarulls i incidents violents d’aquesta passada nit arran del desallotjament dels Mossos d’Esquadra de l’anomenat ‘Banc Expropiat’ al barri de Gràcia de Barcelona. El desallotjament policial ha estat un dels temes principals del debat organitzat per Onda Cero Catalunya al Palau de la Virreina coincidint amb el primer aniversari de les eleccions municipals del 24-M que van portar Ada Colau a l’Alcaldia de Barcelona. Els partits de la oposició han valorat positivament algunes mesures socials que Barcelona en Comú ha dut a terme, com l’augment de les beques menjador o els avenços en la lluita contra la violència masclista, però han coincidit en què el canvi que es va prometre no s’ha produït i han lamentat que el govern de Colau hagi acabat pactant amb el PSC, el partit que sempre ha governat a Barcelona.

El primer tinent d’alcalde a l’Ajuntament, Gerardo Pisarello, ha admès que no han pogut fer tot el que tenien previst: “genera molta impotència quan arribes a les institucions, conscient de les necessitats de la gent, i veus que no pots actuar amb la rapidesa que voldries. Moltes vegades topes amb molts impediments legals per part de l’estat”, ha afirmat el president del grup municipal Barcelona en Comú.

De la seva banda, el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, Joaquim Forn, ha criticat la manca de diàleg. Segons Forn “un govern feble, amb només 11 regidors, s’hagués hagut de preocupar per buscar consensos i diàleg amb la resta de grups per assolir majories”.

La presidenta de Ciutadans a Barcelona, Carina Mejías, ha acusat Ada Colau de vetar alguns grups a l’hora de negociar: “només assolir el govern, Barcelona en Comú va deixar clar que no parlaria amb determinats grups municipals dividint l’Ajuntament en dos bàndols”.

Pel president d’Esquerra Republicana, Alfred Bosch, un any després de les eleccions la conclusió es que s’ha abandonat el canvi que es va prometre a les urnes. Segons Bosch, “semblava que era possible acabar amb els desnonaments, eradicar la misèria, introduir una ciutat més igualitària i el que tenim ara és un retorn al passat amb un pacte amb els mateixos de sempre” en referència al PSC.

La portaveu dels socialistes, Carmen Andrés, ha apuntat a la manca de suport per part de la Generalitat. Andrés ha dit que“ens hagués agradat una major contundència perquè la Generalitat s’impliqués i complís amb les seves obligacions amb Barcelona, una major contundència per part del govern".

El líder del PP a l’Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, creu que Colau fa molts gestos i governa poc. Fernández ha afirmat que “no tenim ni tan sols pressupostos ni el pla d’actuació municipal, això sí, novament gesticula per ocultar la paràlisi i la inacció del govern” .

Per part de la CUP, la cap del grup municipal, Maria José Lecha, ha denunciat el continuisme que s’està produint a l’Ajuntament. En aquest sentit, ha lamentat “el retorn del PSC, que és la vella política, la política del continuisme i de tot allò que volíem trencar en 36 anys de govern continuista.”

EL GOVERN DE COLAU SUSPÈN

Per últim, tots els representants municipals han posat nota al govern d’Ada Colau. Així, el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello s’ha autovalorat amb un 7; per contra, Joaquim Forn (CiU) ha suspès el govern amb un 1; Carina Mejías (C’s) també l’ha suspès amb un 2; Alfred Bosch (ERC) ha afirmat que “el govern va començar amb un 8 i ara està amb un 2”; en canvi, Carmen Andrés (PSC) ha aprovat Colau amb un 5; mentre que Alberto Fernández Díaz (PP) ha posat la nota més baixa amb un “Zero, Zapatero”; i finalment, Maria José Lecha (CUP) ha suspès el govern amb un 4.

Onda Cero ha ofert el programa especial "Barcelona a debat" de 12.30 a 14h des del Palau de la Virreina (Les Rambles, 99) amb l'assistència de públic i la participació dels oients amb les seves opinions sobre la ciutat. El programa ha estat conduït pel presentador de La Ciutat, Albert Lesan, que cada setmana pren el pols a l'actualitat de Barcelona a la tertúlia dels dijous que reuneix als representants dels diferents partits municipals.

El programa també s’ha pogut seguir per la web d'Onda Cero Catalunya, així com a les xarxes socials, amb comentaris, fotografies i vídeos, a twitter a traves dels comptes @OndaCero_cat i @Laciutat amb el hastag #1any24M que ha estat trending topic a Barcelona durant l’emissió del programa especial.

