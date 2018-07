Està justificat que els treballadors del metro facin vaga coincidint amb grans esdeveniments a Barcelona?

Cues i aglomeracions de passatgers, combois i andanes atapeïdes d'afectats per la primera jornada de la vaga que els treballadors del metro fan des d'aquest dilluns fins el proper dijous 2 de juny. Segons els serveis mínims establerts per la Generalitat fins dimecres només circularan el 40% dels trens entre les 7h i 9h i entre les 16h i 18h, mentre que dijous 2 el servei es reduirà al 20% entre les 9.20h i 12.20h i al 40% entre les 17h i 20h. A més, el dimecres 1 i dijous 2 la vaga coincidirà amb l'inici del multitudinari festival de música urbana 'Primavera Sound' que se celebra al Parc del Fòrum de Barcelona amb més de 190.000 visitants.

La vaga ha tornat a indignar als usuaris que aquest 2016 ja han patit les aturades del metro durant altres esdeveniments importants per la ciutat com el Mobile World Congress, la fira Alimentària o el partit de futbol entre el Barça i el Reial Madrid. Es tracta de la quarta convocatòria de vaga dels treballadors de TMB que reclamen un augment salarial i no descarten tornar-ne a fer durant la celebració del festival Sónar de música electrònica del 16 al 18 de juny.