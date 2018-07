ENQUESTA | Prostitució: prohibició o regulació?

El pla de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per regular la prostitució ha reobert el debat sobre si cal abolir-la o legalitzar-la.

L'Ajuntament vol dotar la ciutat d'un marc normatiu, eliminar les multes a les prostitutes, legalitzar els meublés on s'exerceix l'activitat i fer inspeccions periòdiques per garantir les condicions de salut, higiene i seguretat. A més, es vol afavorir la inserció de les dones que vulguin deixar la prostitució. La proposta ha generat una onada de crítiques. La Federació d'Associacions de Veïns i alcaldesses de l'àrea metropolitana acusen Colau de frivolitzar i li demanen que aturi el projecte perquè les competències en aquesta matèria son de la Generalitat i del govern espanyol. Des de l'oposició, a més, CiU, PSC i PP, adverteixen de l'efecte crida per a prostitutes i proxenetes. El pla, que està en fase d'estudi, compte amb el suport de Barcelona En Comú, C's, ERC i la CUP.