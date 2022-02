Descobreix com gaudir d’una calçotada amb estil

Els calçots són una varietat de cebes tendres, suaus i poc bulboses que acompanyades de la tradicional salsa Romesco es converteixen en l’estrella d’aplecs familiars i amb amics. En els darrers anys, la reserva de taula a restaurants gastronòmics per gaudir d’una calçotada diferent s’ha convertit en una moda molt popular.

Al costat de Torroella de Montgrí ens hi espera el restaurant Entrecamps, obert tots els dies de l’any. Envoltats de natura, al bell mig de l’Empordanet i amb una decoració exquisida, fer una calçotada de nivell està a l’abast dels amants de la bona cuina. El seu xef, explica al programa 'La Ciutat' amb Míriam Franch els secrets de la seva cuina.

Entre arrossars i en un dels millors emplaçaments de l’Empordà, el restaurant ha renovat el seu concepte gastronòmic de la mà del xef David Portilló, que ha elaborat un menú gastronòmic al voltant del calçot.

Menú especial calçotada d’autor

Calçots tradicionals amb salsa Romesco

Niu de carxofes amb ou a baixa temperatura i pernil ibèric

Espatlla de xai amb permentier de patata.

Postres: Sable coulant de xocolata amb chantilly.

Aquest menú gastronòmic pot reservar-se al web entrecamps.com i al telèfon 972 760 450. Per només 40 euros per persona. A més dels calçots, el restaurant Entrecamps també ofereix un menú setmanal de cuina d’autor i una carta marcada per la brasa amb un ampli horari d’obertura tots els dies de la setmana.

Els visitants poden gaudir d’un espai càlid i íntim amb sostres de fusta i una llar de foc per crear un ambient únic on la gastronomia mediterrània és la protagonista. Aquest restaurant també compta amb àmplies terrasses a l’aire lliure amb espectaculars vistes a l’Empordanet. El restaurant Entrecamps us convida a gaudir de les seves espectaculars postes per gaudir de vespres romàntics o per fer trobades amb amics i familiars.

Com arribar-hi

Ctra. de Palafrugell a a Torroella de Montgrí, C-31, km 345, 17257 Torroella de Montgrí, Girona

Web: www.entrecamps.com

Telèfon de reserves: 972 760 450