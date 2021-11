La Ciutat, edició especial dedicada a Tarragona

El catedràtic d'Arqueologia Clàssica, Joaquín Ruiz de Arbulo, ens detalla com era la gastronomia dels antics romans i els punts en comú amb els nostres plats contemporanis. I continuem parlant de gastronomia, anem fins al barri mariner, el Serrallo, per parlar amb Pitu Mosquits, mestre romescaire que ens detalla la recepta i els secrets del plat per excel·lència de Tarragona i del seu barri mariner: el romesco. També el restaurador i antic pescador, Xavier Veciana, ens explica com és la gastronomia de la zona.

I per acabar la nostra ruta per Tarragona, saludem a Rafael Aguilera, de la pastisseria Cal Jan, autor del millor panettone de xocolata d'Espanya al 2021, i també parlem de la potència vinícola de la zona, amb el president de la D.O. Tarragona, Vicenç Ferré.