Catalunya vota

Les grans mesures de seguretat i sanitàries són les protagonistes en aquestes eleccions. El dispositiu preparat pel govern català preveu 83 locals electorals més, entre ells poliesportius i mercats municipals, i gairebé 9000 meses més que a les últimes eleccions del 2017. Per tal que siguin uns comicis segurs, la Generalitat ha recomanat portar el vot preparat de casa i així estar el mínim temps imprescindible dins del col·legi. Un cop allà, s'haurà de fer tot el recorregut marcat amb una entrada i una sortida diferents així com fer cua, a l'exterior dels col·legis, ocupant els espais senyalitzats. També hi haurà ventilació dels locals al llarg de la jornada, gel hidroalcohòlic, neteja per desinfectar i l'obligació de portar mascareta. Per tal d'evitar aglomeracions i mantenir les distàncies, la Generalitat ha impulsat una aplicació mòbil en què es pot consultar l'afluència als col·legis electorals.

Votació per franges

Una altra de les novetats del 14F és el sistema de votació per franges. Aquesta és la recomanació del Govern:

- De 9h a 12h del matí, les persones de risc.

- De 12h a 19h, el conjunt de la població.

- De 19h a 20h, les persones contagiades, en quarantena o les sospitoses d'haver estat en contacte amb un positiu.

En l'última franja, els membres de les meses hauran de portar l'equip de protecció individual (EPI).

La constitució de les meses

A banda dels EPI, el govern català ha oferts als membres de les meses la possibilitat de fer-se un test d'antigen. Malgrat tot, s'han presentat més de 35 mil al·legacions. Tot i així, el govern català preveu que la normalitat sigui la tònica de la jornada i es puguin constituir totes les meses. Segons les seves dades, el 99,9% ja tenen almenys els tres membres que són necessaris per començar a recollir els vots. En cas d'imprevists o que alguns d'aquests membres donin positiu per covid19 en les properes hores, la Junta Electoral Central ha autoritzat enviar els suplents als col·legis on siguin necessaris. En última instància, seran els votants més matiners els que hagin d'ocupar un lloc a la mesa si hi ha alguna vacant. Si a partir de les deu del matí, alguna mesa no s'ha pogut constituir la votació s'ajornarà 48 hores, tal i com marca la llei. Segons l'executiu català, serien casos molt puntuals i no hauria d'afectar la proclamació dels resultats que es preveu per la mateixa nit de diumenge.

Les candidatures

Els catalans escolliran els 135 diputats que té el Parlament de Catalunya. Segons les eleccions del 2017, Ciutadans va guanyar els comicis amb 36 escons, per davant de Junts per Catalunya (34), Esquerra Republicana (32), PSC (17), Catalunya en Comú (8), CUP (4) i PP (4). Segons les enquestes, ara la victòria se la disputaria el PSC, Esquerra i Junts per Catalunya i caldran pactes per formar un nou govern a Catalunya. VOX i PDECAT també aspiren a entrar a l'hemicicle.