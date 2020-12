Catalunya seguirà 15 dies més en fase 1

Catalunya es quedarà 15 dies més en FASE 1. Les dades epidemiològiques no acompanyen i el PROCICAT ha decidit frenar el pla de desescalada amb por a un nou rebrot. El que més preocupa al departament és el canvi brusc en la tendència de la velocitat de transmissió, que en quatre dies ha passat de 0’78 a 0’92.

Un rebrot ara, diu la Consellera de Salut Alba Vergés, seria molt complicat de gestionar. I és que els hospitals, on ara mateix hi ha 438 persones ingressades a la uci per coronavirus, no podrien absorbir una tercera onada en aquests moments. Per tot plegat Catalunya es queda en fase 1, el que significa que es mantindrà el confinament perimetral municipal de cap de setmana, els centres comercials seguiran tancats i l’aforament interior als bars i restaurants seguirà sent del 30%.

A les portes del pont de la puríssima

Des d'aquest dijous a les 10 de la nit està prohibit moure's de municipi ja que el confinament perimetral segueix vigent. La Generalitat ha demanat als ciutadans que siguin responsables i que aquest pont es quedin a casa.... i en el cas de les persones que han marxat dijous, el Departament d’Interior recorda que han de fer el confinament perimetral al municipi on es trobin.

El pla de nadal segueix vigent

El fet de quedar-nos en fase 1, però, no afectarà al pla de Nadal que és específic per als dies festius. Una decisió que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, justifica apel•lant a la fatiga de la població davant la pandèmia. Argimon, de totes maneres, recorda que encara falta molt per Nadal i que s’haurà de veure com evolucionen les dades.