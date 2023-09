La Brúixola 28/08/23

Avui a 'La Brúixola' ... Junts i Esquerra han pactat no donar suport a la investidura de Pedro Sánchez si el líder del PSOE no es compromet a posar les bases d'un referèndum. En un altre ordre de qüestions, el jutge que investiga el cas Negreira ha imputat al Futbol Club Barcelona per un presumpte delicte de suborn. A més, en salut, desmuntem el mite de les deu mil passes al dia. Com cada dijous, analitzem l'actualitat a la tertúlia de 'La Brúixola'. Avui amb el periodista Javi Gallego i la secretària general de 'Liderem' Clàudia Tarinas.