Salut farà testos massius en diverses poblacions

Vilafranca del Penedès i Santa Coloma de Gramenet comencen avui a fer testos massius als seus ciutadans per localitzar els casos asimptomàtics. Segueixen així els passos de Sabadell, Ripollet i Terrassa, que aquest diumenge han donat per acabat el cribatge massiu que ha tingut lloc els darrers dies. Al llarg d’aquesta setmana sabrem el resultat d’aquests testos i si la mesura és suficient o no per evitar decisions més dràstiques.

Aquesta estratègia, la dels testos massius, va dirigida sobretot a detectar asimptomàtics entre la gent jove per intentar tallar la cadena de transmissió. Una nova línia d'actuació que està duent a terme la Generalitat a l'espera de veure si dona els resultats esperats.

Tot plegat mentre Catalunya ha registrat 1.091 nous casos de coronavirus i 7 defuncions en les darreres 24 hores. El risc de rebrot torna a reduir-se uns 4 punts respecte a l'anterior balanç i se situa en 156’18, encara molt per sobre del llindar de risc alt que està fixat en 100. La velocitat de propagació del virus també es redueix i passa d'1,03 a 1,01. El nombre de pacients ingressats puja a 564, 20 més que en l’anterior balanç, i hi ha 110 malalts de coronavirus a l'UCI.