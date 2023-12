El Barbastre, l'Elx i el Getafe, rivals dels equips catalans als setzens de la Copa

Els setzens de final de la Copa del Rei de futbol ja estan servits pels tres equips catalans. El Barça, que entra en la competició tot just en aquesta ronda, els setzens de final, viatjarà a terres aragoneses per enfrontar-se el Barbastre. Per la seva banda, el líder de Primera Divisió, el Girona de Míchel, s'enfrontarà l'Elx. I per últim, l'Espanyol rebrà a casa el Getafe.

Tots aquests partits es disputaran els dies 6 o 7 de gener en una eliminatòria a partit únic per accedir als vuitens de final.