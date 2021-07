VOX considera “una il·legalitat clamorosa” que el govern avali les fiances del Tribunal de Comptes amb l’ICF

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Garriga no ha concretat si la denúncia serà contra el govern català o també contra els membres de l’Institut Català de Finances (ICF) que ordenin l’operació. En tot cas, el líder de VOX a Catalunya, ha

deixat clar que “seuran al banc dels acusats als que estan malversant els fons públics de tots els catalans”. Garriga ha lamentat que es destinin diners públics a “pagar la festa de delinqüents que només han avançat en la seva agenda rupturista i s’han oblidat dels petits empresaris arruïnats i les famílies que ho estan passant molt malament”.

Tripijocs per acontentar la CUP

Sobre la decisió de que sigui el gabinet jurídic de la Generalitat, dirigit pel departament de Presidència, qui porti la defensa dels mossos ferits en mobilitzacions, Ignacio Garriga ho ha qualificat de “tripijoc per acontentar els seus socis de la CUP”. Garriga, però, ha deixat clar que el seu partit estarà al costat de les forces de seguretat i vetllaran per la protecció dels Mossos. “No deixarem que mirin cap a una altra banda i que no es personin com acusació particular per defensar els mossos”, ha rematat Garriga.