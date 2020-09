Un catedràtic de la UPF avisa sobre la regulació dels lloguers: “No existeixen les solucions miracle”

La normativa entra en vigor a 60 municipis de Catalunya

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el catedràtic en economia de la Universitat Pompeu Fabra, José García-Montalvo, ha pronosticat que la llei per limitar els lloguers de Catalunya no aconseguirà cap dels seus objectius: “Es redueix la inseguretat jurídica, s’intenta resoldre un problema d’un dia per un altre i es fa sense cost pressupostari; posar límit als preus té cost zero i queda molt bé electoralment”.