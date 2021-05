El PSC creu que Pere Aragonès és el gran derrotat de la negociació pel nou govern

En una entrevista al “Notícies Migdia” de Onda Cero Cataluña, la Alicia Romero està convençuda que Aragonès ha perdut “la seva credibilitat” després d’haver llençat ultimàtums i haver apostat per un govern en solitari i, finalment, resignar-se a un govern de coalició amb Junts per Catalunya. Per Romero, Aragonès partirà com un president “feble”.

La renúncia d’Artadi, un símbol

Sobre la decisió d’Elsa Artadi de centrar-se en la política municipal de Barcelona i no entrar al nou govern de Catalunya, la portaveu del PSC considera que és un cop “simbòlic” pel nou executiu: “Que una persona tant important com Elsa Artadi dins de JXCat no pugi a aquest vaixell fa pensar que aquest vaixell no transmet ni il·lusió ni projecte de futur”.

El pacte amb ERC, inviable

La dirigent socialista també ha explicat que el veto d’Esquerra al PSC durant la campanya electoral i el fet de no voler obrir converses amb ells feia molt difícil als socialistes “regalar” els seus vots per permetre que Esquerra governés en solitari i menys quan ja havien firmat un pacte amb la CUP. “Era una opció inviable”, ha rematat Romero.