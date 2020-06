El Banc dels Aliments preveu que la pobresa segueixi creixent

Segons Fatjó, a curt termini el nombre de persones en situació de pobresa disminuirà pel funcionament de nou de l’economia submergida i la reincorporació de molts treballadors que ara estan en un ERTO. Però, a mig i llarg termini, el president del Banc dels Aliments tem “que la crisi social afecti més gent; treballadors que es quedin sense feina pel tancament d’empreses i persones que podran aguantar durant un temps però que acabaran en una situació de vulnerabilitat”.

Més pobresa i amb un perfil social també més divers. Fatjó ho argumenta per “l’aflorament de l’economia submergida, gent que fins ara sobrevivia amb pisos de relloguer” però també alerta que han trobat “gent qualificada laboralment però que en aquest moment no té ingressos i també ha de ser atesa”. En aquest sentit, el president del Banc dels Aliments ha celebrat el suport de la ciutadania en aquests moments però s’ha mostrat “preocupat perquè, amb aquests nivells, serà difícil mantenir aquesta ajuda en el temps”. Fatjó també creu convenient que les administracions ofereixin “noves ajudes que s’han d’incrementar i no només per afrontar la situació d’urgència d’ara sinó també a llarg termini”.