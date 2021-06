La meitat de les sales de concert continuen tancades a Catalunya

En una entrevista al Noticíes Migdia d'Onda Cero, la gerent d'ASACC, Carmen Zapata, aquestes sales on se celebren concerts o sessions de DJs tenen un perfil molt específic i, amb les restriccions, "ni et queda ni pista ni et queda zona per consumicions". Segons Zapata, "les més grans no obriran i moltes no es plantejaran obrir fins al setembre" si no es relaxen encara més les mesures anticovid.

La gerent d'ASACC ha deixat clar que no demanen una flexibilització "ad hoc per al sector" però sí posar en marxa les eines que han funcionat molt bé en les proves pilot de la Sala Apolo o el Sant Jordi amb test d’antígens previs.

Sobre els efectes econòmics del tancament per al sector, Zapata ha reconegut que, dins de l’entitat, “coneixen un parell de casos que no tornaran a obrir” i també ha apuntat que “quan més s’allargui aquesta situació, més en perill estaran aquests espais”.