Malgrat de Mar reconeix que “no estan preparats” per afrontar un altre Glòria

Mercader ha explicat en una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya que cal “fer passes fermes i valentes” per retornar les zones inundables a la natura i ha apuntat que aquesta és una feina que han fer l’ACA, el departament de Territori i els òrgans de la Generalitat i de l’Estat que regulen el litoral.

L’alcalde de Malgrat també ha admès que dels 1,2 milions d’euros que han destinar a reparar les destrosses del Glòria, només els han arribat 600 mil euros de la Diputació de Barcelona. En canvi, no han rebut “ni un cèntim” de la Generalitat ni de l’Estat malgrat que les dues administracions van firmar a finals d’any un conveni per fer una transferència econòmica per als municipis afectats i que ara està en mans del govern català.

Un any després del Glòria, Mercader s’ha mostrat “satisfet” per la recuperació dels dos ponts escombrats pel temporal a finals del 2020 que han permès restablir la circulació ferroviària entre el municipi i Maçanet i la carretera secundària entre Malgrat i Blanes. També s’ha treballat per recuperar els 4,5 quilòmetres de platja que van quedar inutilitzades i estan treballant amb el consistori de Blanes per aconseguir que la llacuna de la desembocadura del riu Tordera es declari reserva natural parcial.