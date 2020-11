L’oci nocturn lamenta estar exclòs de la desescalada

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Boadas ha explicat que ara “estan a l’espera de quin calendari té el Govern per permetre la reobertura de l’oci nocturn”.

El dirigent de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals ha apostat per “seguir la línia de Madrid i la línia que s’estava negociant a Catalunya fins que el 8 d’octubre la Generalitat va decidir no tirar endavant l’obertura dels locals d’oci nocturn amb el públic assegut en taules i cadires”. Boadas també ha defensat “els testos ràpids” com a via per obrir aquest locals d’una manera semblant com a la que es feia abans de la pandèmia i garantir la salut de tots els clients.

Pèrdues econòmiques

El secretari general de FECASARM ha assegurat que el cop econòmic per a l’oci nocturn serà molt important si no poden tornar a obrir aquest any: “Portem 3.000 milions de pèrdues i se n’afegiran 850 més; si sumem l’oci nocturn i la restauració, 15 mil milions de pèrdues fins el 18 de gener”.