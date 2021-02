L’Hospital del Mar té les UCIs al límit i adverteix que una quarta onada seria “dramàtica”

En una entrevista al “Notícies Migdia”, el també cap de malalties infeccioses de l’Hospital del Mar ha reconegut que “la superposició d’una quarta onada en aquest moment concret, sense haver assolit una clara davallada de la tercera, seria dramàtic”. I és que tenen les unitats de cures intensives amb el límit de la seva capacitat, amb 32 pacients crítics.

A favor de mantenir les restriccions

És per això que el doctor Horcajada no creu que sigui el moment de relaxar les restriccions i fins i tot creu que s’hauria de plantejar incrementar-les “si continua la pujada de la velocitat de propagació”. També ha apostat per “accelerar moltíssim el ritme de vacunació que és la solució a aquest gran problema que tenim davant”.

La soca britànica, motiu de preocupació

El coordinador general de covid de l’Hospital del Mar relaciona l’augment del ritme de contagi amb la soca britànica: “S’està fent dominant i les mesures restrictives poden funcionar pitjor perquè aquesta soca és més fàcil de transmetre i, per això, s’ha de tenir més cura”. Segons les dades de Horcajada, al seu centre el 40% dels casos ja pertanyen a la soca britànica.