Investigadors alerten de l’augment de la mortalitat al Mediterrani per la calor en les properes dècades

LEER MÁS Divulga que algo queda: El cambio climático teñirá de rosa la nieve de las montañas

En declaracions al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, la principal autora de l’informe i investigadora Èrica Martínez ha explicat que, entre 1998 i 2012, el 7% del total de les morts en 16 països europeus es pot atribuir a la temperatura.

La majoria d’aquestes defuncions serien pel fred però aquesta tendència es capgirarà en els propers anys si no es prenen mesures per aturar el canvi climàtic. En aquest sentit, Martínez ha advertit que, en el pitjor dels escenaris, les morts per les altes temperatures poden passar del 0,6% a més d’un 5%. Això farà que, tot i que disminueixin les defuncions pel fred, en global les morts atribuïbles a les temperatures creixin fins a un 8%.

En aquest sentit, els països que es podrien veure més afectats per l’escalfament són els de l'arc mediterrani, com Itàlia, Espanya o Croàcia. Aquesta investigadora de l’ISGlobal defensa que “encara som a temps” per evitar aquestes morts però que “hem d’implementar mesures dràstiques de forma immediata en l’àmbit global per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle”. Martínez ha beneït mesures com la Zona de Baixes Emissions i totes aquelles dirigides a desenvolupar “un model de transport més sostenible i reduir el trànsit rodat”.