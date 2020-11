Els cinemes obren portes recordant al Govern que la millor ajuda és deixar-los treballar

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el president del Gremi de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón, ha reconegut que “no hi ha cap empresa que aguanti” un cop econòmic així. Per això, Tarrazón ha demanat al govern català que “els deixi treballar si no hi ha recursos per compensar-los”, en al·lusió a les paraules del secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon. En aquest sentit, el president del Gremi de Cinemes de Catalunya troba que no ha estat “coherent tancar-los si després de 9 mesos no s’ha constatat cap contagi en aquestes activitats”.

La majoria de cinemes, oberts

Tarrazón ha explicat que aquest cap de setmana obriran el 90% dels cinemes de Catalunya i que ho faran amb la confiança que el públic sempre ha estat fidel: “Hem tancat tres cops i el públic sempre ha respost; el problema és que les pel·lícules més atractives trigaran una setmana més, les estrenes més importants arribaran a partir del 4 de setembre. Sobre la competència de les plataformes digitals, el president del Gremi de Cinemes de Catalunya ha apuntat que els cinèfils “saben que no és el mateix veure les pel·lícules a casa” i, per això, confia en una recuperació dels hàbits “després de tants mesos d’abstinència forçosa”.