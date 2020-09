El PSC acusa Torra de fer la seva campanya electoral des de la Generalitat

Crisi de govern a Catalunya

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, ha qualificat la remodelació anunciada per Torra de “partidista” i ha afirmat que no s’entén cap dels moviments del president de la Generalitat “si no és que està fent la seva campanya electoral des del govern”.