El coordinador covid de l’Hospital del Mar veu “agosserat” aixecar l’estat d’alarma el 9 de maig

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Horcajada ha afirmat que no li agrada que s’aixequi l’estat d’alarma “tan d’hora” perquè després “vindran més facilitats per fer les coses i més dificultats per implementar restriccions si empitjora la corba epidèmica”. En aquest sentit, el coordinador covid de l’Hospital del Mar ha reconegut “preocupació” perquè es vagin aixecant les restriccions una darrera de l’altra.

Inquietud als hospitals

I és que, segons Horcajada, la situació encara és molt complicada als hospitals: “Diem que anem cap avall però, en realitat, no anem cap avall, estem en un altiplà permanent, amb pujades i baixades, que ens posa en una situació d’inquietud als hospitals. El cap del servei de malalties infeccioses de l’Hospital del Mar ha assegurat que ara mateix l’UCI està plena, amb 22 crítics, i hi ha 50 pacients als espais convencionals, 10 casos més respecte la setmana anterior.

3 setmanes clau

Amb l’inici de la desescalada a Catalunya, Horcajada confia en què amb la vacunació, el bon temps i els costums adquirits amb la pandèmia no hi hagi un creixement molt gran en les properes setmanes. “Tenim per davant 3 setmanes clau per saber si aixòcontinua baixant, ens estabilitzem o torna a pujar”.