Un catedràtic de la UAB, sobre la fi de l’estat d’alarma: “Les autonomies també poden fer tocs de queda i confinaments”

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, aquest expert en dret constitucional ha reconegut que, sense estat d’alarma, “hi haurà més tensions” entre la Generalitat i el TSJC i també una possible “utilització dels òrgans judicials per part d’interessos particulars o plantejaments polítics radicals”.

És com viure anestesiats

Tot i això, Pérez Francesch ha cridat a “no tenir por de viure sense estat d’alarma” i ha reivindicat els beneficis des del punt de vista de la cultura política: “Sense la tranquil·litat de l’estat d’alarma, no hi ha discussió parlamentària, no hi ha revisió de les decisions per la via judial, és com viure anestesiats”.