Cañete denuncia l’intent de l’ANC “de pervertir” PIMEC

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Antoni Cañete creu que a les eleccions del 23 de febrer no s’enfronten dues candidatures sinó que “estem davant d’una agressió per part d’un element extern”, en al·lusió al suport que l’ANC dóna a Eines PIMEC, encapçalada per Pere Barrios.

Cañete també ha lamentat que, en comptes d’un debat d’idees, Eines PIMEC ja està parlant d’impugnar les eleccions. A més, ha criticat que, mentre la seva candidatura està formada per associats voluntaris la de Barrios compta amb el pressupost i el múscul de l’ANC.

Exigències al nou govern

L’actual secretari general de PIMEC ha mostrat “respecte” per les converses entre els diferents partits polítics de cara a conformar un nou govern a Catalunya però ha exigit que en surti un executiu “fort” i que aprovi amb urgència uns pressupostos “amb sensibilitat empresarial”. En aquest sentit, Cañete ha avisat que “si no tenim gent que pagui impostos, no tindrem ni polítiques socials ni sanitàries.

Sobre la pròrroga de les principals restriccions durant 7 dies més, el dirigent de PIMEC ha reconegut que “no són bones notícies” i ha lamentat que es mantinguin les mesures en activitats on “no s’ha demostrat que siguin transmissores directes del virus”.