Bonaventura Clotet, sobre les restriccions: “Les coses es fan massa tard”

A banda de les restriccions o els confinaments, Clotet ha apostat per test d’antígens massius a la població “dos o tres cops a la setmana” per detectar els asimptomàtics, aïllar-los i evitar la propagació del virus.

L’investigador liderarà al febrer un assaig clínic sobre un nou medicament que podria proporcionar immunitat immediata a les persones que s’hagin infectat en les darreres 72 hores. “Podem bloquejar la progressió de la malaltia, sobretot, en persones grans i, per tant, s’evita la destrucció del pulmó i podem reduir la mortalitat”. El cap de malalties infeccioses de Can Ruti creu que el medicament pot ser molt útil com a complement de la vacuna en les residències on es produeixin nous brots: “Es podrà posar una injecció que té una eficàcia de 4 setmanes i cobrirem a les persones d’un risc d’infecció”.

Sobre les eleccions, Bonaventura Clotet s’ha mostrat a favor d’ajornar-les al 30 de maig però, això sí, “s’ha de fer bé abans” per millorar la situació en aquella data. “El més important és la salut de la gent”, ha conclòs el doctor.