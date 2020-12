The Mandalorian, el gran encert de Jon Favreau

Ja va causar sensació en la primera temporada, pero en aquesta segona, The Mandalorian, ha aconseguit ser tenència setmana rera setmana fins aconseguir formar part, per mèrits propis, en el podi d'honor de la gran nissaga de Star Wars.

Va començar com una sèrie molt al marge de les pel·lícules i cada cop sembla més cabdal per omplir les trames d'allò que no va acabar de contentar al fenòmen fan

Quin són els grans encerts de la sèrie, quin és el futur que ens espera pels propers anys en el món del streaming?

Estem vivint una nova era de la ciència ficció amb les recents Star Trek Picard i la tercera temporada de Discovery?

Ens ho comenta Òscar González a Nits de Ràdio, amb David Cervelló