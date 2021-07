A què es deu que, tot i la crisi de la covid, moltes famílies van poder estalviar durant la pandèmia?

Iñaki Jiménez Largo, el nostre economista optimista i autor de "Que no te engañen" i "Cuánto sabes de economía" ens parla de la despesa familiar al llarg de 2020.

Quins sectors són on va caure més els ingressos en ple confinament degut a que les families espanyoles no hi podien gastar, com és el cas de la restauració, l'oci, el transport...

Com es preveu que serà el segón semestre de 2021? La vacunació serà clau per la recuperació economica? Com d'important serà que vinguin extranjers durant el mes d'agost.

Ens ho explica el nostre divulgador econòmic, Iñaki Jimenez Largo, al Nits de Ràdio, amb David Cervelló