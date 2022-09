Puja el sou mig, però és suficient aquesta pujada?

En un principi sempre hauríem de considerar una bona notícia que pugin els sous, en concret una pujada d'un 4% del salari mig, però perquè no ho podem considerar com una noticia especialment positiva? Doncs el nostre divulgador econòmic, l'Iñaki Jiménez Largo, ens explica que degut a que la inflació segueix per sobre del 10% encara que tinguem més sou, un salari més alt, seguim tenint menys poder adquisitiu que fa un any. Aquesta i d'altres característiques econòmiques actuals ens les explica al nits de ràdio amb David Cervelló.