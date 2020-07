Propostes per poder fer maratons populars ens els propers mesos

Les mesures de distanciament dificulten que es puguin organitzar curses populars, encara més que siguin maratons, on el volum d'inscrits és molt alt, quines mesures estan prenen les maratons que tenen previst realitzar-se a la tardor de 2020?

Es podran realitzar maratons multitudinaries a la "nova nornalitat"?

Miquil Pucurull el nostre referent en el món del córrer ens explica que la marató d'Atenes que s'ha de celebrar el proper octubre proposa utilitzar tot el cap de setmana i no només el diumenge per celebrar la prova, fent una mena de torns de 5000 participants.

Altres com la marató de Nova York ha cancelat definitivament l'edició d'enguany i daltres com la de Barcelona esperen una mica més per prendre una decisió definitiva al respecte.

És segur fer una prova així abans no es tingui una vacuna i/o tractament? Quin seria el límit de participants màxim prr garantir-ne la seguretat.

En parlem a Nits de Ràdio amb David Cervelló.