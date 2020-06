Propostes culturals a Nits de Ràdio.

Tertúlia cultural amb David Morales, Asun López i Dani Martín. Propostes d'entreteniment, llibres i aplicacions per fer en família.

A la part de llibres avui recuperem un clàssic "Diario de un escándalo" novel·la de l'autora britànica Zoë Heller de 2003. Narra la història d'una professora d'un col·legi públic londinenc que manté un romanç amb un estudiant menor d'edat.

En l'apartat de tecnologia digital parlem de diverses propostes per entretenir-se a l'estiu amb una mena de versió digital dels juegos reunidos Geyper i un joc en el que et converteixes en un tauró, porta per nom "Maneater"

